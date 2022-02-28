挺烏克蘭 教宗對俄說重話：發動戰爭者忘記人性

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）烏克蘭遭俄羅斯入侵戰況慘烈，教宗方濟各昨天重話抨擊「發動戰爭者忘記人性」，只顧權勢利益且道德淪喪，離天主聖意無比遙遠，教宗希望「武器噤聲」，立刻停火。

教宗並對聚集在聖伯多祿廣場上手持烏克蘭國旗的群眾致意，以烏克蘭語向大家說：「讚美耶穌基督！」

教宗方濟各（Pope Francis）向來對俄羅斯與中國等威權體制國家採「對話」綏靖主義，從不點名批評。重量級天主教媒體十字架報（La Croix ）25 日以「俄羅斯玩弄教宗」為題撰文質疑教廷的安撫政策失敗，但近日教宗已多次對俄羅斯強硬表態，顯示教廷政策微妙轉變。

教廷官網「梵蒂岡新聞網」報導，教宗昨天在聖伯多祿廣場向群眾朗誦三鐘經後，站在自己書房窗口再次為烏克蘭發出反戰呼喊。梵蒂岡新聞網還特別選用了一位女士「手持烏克蘭國旗」的特寫照片，凸顯廣場上有許多聲援烏克蘭的民眾。

梵蒂岡新聞網指出，教宗的和平呼籲不僅是對聖伯多祿廣場上的信眾說，更是對著眾人良心而說，「但那些正在血洗城市，把歐洲部分地區化為戰場的人，對教宗的話充耳不聞，沒有收手的跡象。」

教宗直言，「那些開戰的人忘記人性，他們不為百姓著想，罔顧人民的具體生活，而把片面利益和權勢放在一切之上。他們輕信武器窮凶極惡又道德淪喪的邏輯，那離天主聖意無比遙遠的邏輯，他們也遠離那些渴望和平的平民百姓」。

教宗強調平民百姓渴望和平，卻為瘋狂戰爭付出了切膚之痛的代價，手無寸鐵的民眾竭力逃難，母親帶著孩童逃命，這些戰爭景象讓他深感不安，他向天主懇求停止這場戰爭，也呼籲各界為逃難者提供人道救援。

教宗似乎也藉機向義大利政府喊話爭取更多行動支持。教宗引用「義大利憲法」第十一條，愛好和平的人反對把戰爭當工具，以此侵犯他國人民自由或解決國際爭端。

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梵蒂岡新聞網指出，烏克蘭天主教希臘禮基輔大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）27日趁著轟炸空檔時間發訊息說：「我們又過了可怕的一夜。」這個每日視頻訊息是由舍夫丘克在羅馬的秘書處發布。

梵蒂岡新聞引述舍夫丘克表示，雖然他們躲在地下室、防空洞和地窖，司鐸仍必須舉行神聖禮儀，因為宵禁人們無法進教堂。舍夫丘克向所有正在募集人道救援物資的人，以及花時間傳達真相的人表示感謝。（編輯：郭無患）1110228