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氣候變遷
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氣候變遷2/274

印度熱浪侵襲高溫逾攝氏45度 貧困勞工首當其衝

2022/5/16 18:39
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（中央社諾伊達16日綜合外電報導）對於建築工人藤德雷（Yogendra Tundre）來說，在印度首都新德里（New Delhi）近郊的工地討生活已經夠艱辛，但今年創紀錄的高溫更是令人難以忍受。

印度正面臨前所未有的熱浪，國內絕大多數貧困勞工通常在戶外工作，很容易受到酷熱高溫的影響。

藤德雷表示：「天氣太熱了，但如果我們不工作，我們要吃什麼？我們工作幾天，然後又因為疲倦和炎熱而閒下來幾天。」

新德里地區今年的氣溫一度飆到攝氏45度，這常使與藤德雷在同一建築工地工作的妻子拉塔（Lata）生病，這也代表收入減少。

藤德雷、拉塔和他們的兩名年幼孩子住在新德里衛星城市諾伊達（Noida）一處工地附近的貧民窟。

印度氣象局（IMD）指出，無情熱浪可能讓德里（Delhi）部分地區今天的氣溫飆破華氏120度（攝氏48.89度）。

拉塔指出：「因為熱，有時我沒去上班。我請了幾天假...很多時候因為脫水感到很難受，需要葡萄糖瓶（靜脈注射）。」

科學家們認為炎熱夏季提前到來跟氣候變遷有關，還說印度和鄰國巴基斯坦有超過10億人在某種程度上處於極端高溫的危險中。

印度經歷了100多年來最熱的3月，國內部分地區在4月也經歷有記錄以來的最高溫。

包括新德里在內的許多地區，氣溫都超過了攝氏40度。從3月下旬以來，已經有20多人死於疑似中暑，電力需求量也達到多年來的高峰。

印度總理莫迪（Narendra Modi）已經呼籲國內各邦政府制定相關措施，以減少極端高溫的影響。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110516

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