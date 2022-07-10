華運會點聖火 童振源見證台灣人在美承先啟後

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（中央社記者周世惠舊金山9日專電）邁入第38年的華人運動大會今天舉行聖火點燃儀式，同時慶祝行政院僑務委員會90週年，僑務委員長童振源與當地政要共同見證台灣人在美國承先啟後的發展與貢獻。

適逢僑務委員會90週年慶，童振源此次訪美14天行程最後一站造訪舊金山灣區，除傾聽僑界聲音與了解華語文教育成果外，今天他祝賀、參與華人運動大會聖火點燃儀式。

童振源說，僑界是一個大家庭，華運會讓僑胞團結一起，「為台灣在美國發聲，也讓美國社會了解台灣移民對當地發展的貢獻」。

1985年成立的金山灣區華人運動大會（簡稱華運會）多年來以運動凝聚舊金山僑界，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，去年恢復。

華運會主任委員王進德致詞時表示，聖火點燃的意義是「和平、團結和傳承」，期盼僑界鄉親團結，讓全世界看到台灣、並為台灣對世界的貢獻發聲，繼續支持民主台灣。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪樂於和僑胞以球會友，由此凝聚僑民對政府的向心力，他祝福華運會一年比一年盛大、成功、吸引更多人潮。

今年聖火點燃儀式由舞龍舞獅揭幕，在旗隊進場後，眾人唱美國與中華民國國歌聲中，兩國國旗冉冉升起，但為了哀悼與緬懷前日本首相安倍晉三8日遇害身亡的意外事件而降半旗。

整個儀式的驚喜橋段是由騎士騎著駿馬、高舉中華民國與美國兩國國旗，帶領各僑團組成的隊伍，在僑教中心所在的米爾皮塔斯（Milpitas）進行聖火傳遞遊行，搭配北加州台客重機隊的氣勢，畫面非常吸睛，並象徵手牽手、心連心和承先啟後。

出席這場盛會的當地政要與台灣有很深的連結。蘋果公司總部所在的古柏迪諾（Cupertino）市長蒲仲辰（Darcy Paul）父母親來自台灣，他的哥哥是70年代長跑小將蒲仲強、現為美國執業律師；古柏迪諾副市長趙良方（Liang-Fang Chao）和市議員魏虹（Hung Wei）皆出生於台灣。

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另外，電動車大廠特斯拉（Tesla）工廠設址的佛利蒙特（Fremont）市長高敘加（Lily Mei）、市議員黃潔宜（Teresa Keng）童年有在台灣生活的經驗，而華裔市議員邵陽（Yang Shao）則為台灣女婿。

舊金山灣區另外兩個城市的政要，包括米爾皮塔斯市長特朗（Rich Tran）和洛薩托斯（Los Altos）市長伊南德（Anita Enander）率領他們的團隊到場觀禮，支持台灣人的社區活動。（編輯：郭中翰）1110710