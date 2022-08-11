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黎巴嫩金融危機領不到錢 男子為提款挾持銀行員

2022/8/11 23:16
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（中央社貝魯特11日綜合外電報導）黎巴嫩安全消息人士透露，首都貝魯特一家銀行的一名客戶今天手持獵槍並揚言自焚，將銀行人員挾持為人質，要求提領他20多萬美元存款。

法新社報導，這是當地銀行與憤怒存款戶爆發的最近一起衝突事故。由於黎巴嫩當局實施非正式資本管制，導致經濟崩潰，使得銀行客戶無法提領存款。

記者目擊，黎巴嫩聯邦銀行（Federal Bank）在貝魯特西區哈姆拉（Hamra）商業街的分行，已遭安全部隊包圍。

不願具名的一位安全消息人士告訴記者，這名男子手持獵槍和易燃物進入銀行，威脅行員將他的存款交給他。現場另一名安全消息人士透露，一名40多歲男子「將銀行各處澆上汽油並關閉前門，將行員虜為人質」，要求領出超過20萬美元存款。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，這名男子「將獵槍指向分行經理的臉部，揚言自焚並殺盡現場每一個人」。

黎巴嫩自2019年便深陷經濟危機中，本國貨幣市值開始重貶，各銀行也開始嚴格限制外幣和本幣的提領。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110811

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