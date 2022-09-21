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中日建交將屆50週年 民調：僅6%滿意中日關係

2022/9/21 22:43
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（中央社記者楊明珠東京21日專電）9月29日中日建交將屆50週年，日本的非營利智庫「言論NPO」今天公布最新民調顯示，約7成日本民眾不知今年是中日建交50週年。對中日關係感到滿意的日本民眾僅6.1%。

言論NPO於7月中旬至8月中旬之間實施民調，約1000人作答。其中，對於9月29日是中日建交50週年，回答「不知」的日本民眾占67.1%、回答「知道」者占32.6%。

對於當前的中日關係，回答感到「不滿」的日本民眾占43.9%、回答感到「滿意」者僅6.1%、回答「不清楚」者占49.2%。回答「滿意」者被問及為何感到滿足的理由，以回答「民間進行各種交流，有助改善關係」占57.4%，居最多。

對於當前的中日關係感到不滿者被問及理由時，以回答「政治關係不友好」者占40.3%，居最多。其次是以回答「建交時受期待的中日兩國，透過合作促使地區和平穩定的情況至今尚未實現」者占30.8%。

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針對中日和平友好條約的看法，認為「有發揮功能」的日本民眾僅占8.3%。認為「不太發揮功能」者占29.8%、認為「已無實質意義」者占18.4%。持懷疑態度的日本民眾合計占48.2%。此外，回答「不知有此條約」者占14.2%、回答「不清楚」者占28.9%。

對於中日元首互訪一事，回答「應早日實現」者占36.9%、回答「不清楚」者占29.5%、回答「等COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後」者占22%、回答「有各種困難，應暫緩」者占11.2%。（編輯：高照芬）1110921

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