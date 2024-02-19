新加坡促減碳 2026年起要求班機用永續航空燃料

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（中央社新加坡19日綜合外電報導）新加坡交通部長徐芳達今天在一場航空峰會上說，新加坡作為航空樞紐，將自2026年起要求自當地出發的班機使用永續航空燃料（SAF），這是減少碳排計畫的一部分。

法新社報導，徐芳達還表示，由於永續航空燃料比傳統燃料貴3到5倍，政府將對機票課稅以協助緩衝成本。

航空業占全球二氧化碳排放量的2%到3%，同時也是最難減碳的產業之一。

永續航空燃料是由可再生的生物質量結合廢棄物資源生產，占噴射燃料混合物的比例可達50%。

這種燃料被視為航空業減碳的主要工具，但相關技術仍處於起步階段，生產成本也仍很昂貴。

徐芳達在演說中表示：「為了在新加坡開始採用永續航空燃料，我們將自2026年起要求從新加坡出發的航班使用這種燃料。」

他補充說，航空公司2026年將必須使用1%的永續航空燃料作為噴射燃料混合物，到2030年逐漸增加到3%至5%。

徐芳達表示：「這將為燃料生產商提供重要的需求訊號，並激勵他們投資新的永續航空燃料生產設施。」

為了抵銷部分費用，新加坡將根據旅行距離和艙等收取不同稅金。

徐芳達說，從2026年開始，從新加坡直飛倫敦的經濟艙機票可能上漲12美元（約新台幣377元）。更高級艙等的乘客將須支付更多稅金。

他表示：「我們將在未來數年密切關注全球發展及永續航空燃料更廣泛的來源取得和採用程度，然後再決定2026年以後的永續航空燃料目標。」

國際民航組織（ICAO）為航空業設定了2050年實現淨零碳排的目標，永續航空燃料正是實現目標的關鍵。

徐芳達說，「過於雄心勃勃」的目標「將損害我們的航空樞紐和經濟，並提高乘客的旅行成本」，因此最好採漸進方式達成。

永續航空燃料可透過合成或廢棄烹飪用油、木片等生物材料製造。這種燃料目前僅占噴射燃料市場的0.2%。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130219