抵制團體遭控誹謗案 馬來西亞麥當勞將撤告

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（中央社記者黃自強吉隆坡22日專電）馬來西亞麥當勞數月前控告反以色列組織「馬來西亞抵制、撤資、制裁」誹謗並要求賠償，麥當勞今天聲明表示，由於調解獲正面結果，將撤銷告訴。

根據大馬麥當勞聲明，麥當勞對「馬來西亞抵制、撤資、制裁」（BDS Malaysia）提出誹謗訴訟，是為了澄清大馬麥當勞對中東衝突的立場。隨著此案調解獲得積極結果與BDS最近的澄清聲明，承認以色列麥當勞經營者的行動與大馬麥當勞完全無關，因此將撤回這起訴訟。

聲明指出，大馬麥當勞是本地經營逾40年、100%的穆斯林企業，始終維持透明度、道德經營與善盡對大馬人的社會責任。

聲明說，「我們的立場堅定，不支持、也不參與任何衝突或戰爭」，並對受困加薩（Gaza）的無辜受害者深表同情，譴責一切形式的暴力。大馬麥當勞將持續透過對巴勒斯坦人道基金捐款等活動，推進對加薩的援助救濟。

大馬麥當勞去年12月29日公告，具狀控告「馬來西亞抵制、撤資、制裁」組織，認為這組織道聽途說，推論大馬麥當勞與以色列有關連，並煽動民眾的憤怒情緒，憎恨麥當勞的品牌。

大馬麥當勞同時要求馬幣600萬令吉（約新台幣4000萬元）損害賠償，包括收入損失（300萬令吉）、解僱員工賠償費（150萬令吉）、材料過期費（150萬令吉）。

去年10月以色列和巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭後，媒體報導以色列麥當勞加盟店捐贈免費餐點給以軍，引起同情巴勒斯坦人的約旦民眾強烈不滿，紛紛拒吃。

在社群媒體上有一系列大馬的貼文聲稱，麥當勞等公司和以色列「對加薩的巴勒斯坦人發動的種族滅絕戰爭」有關連。

「馬來西亞抵制、撤資、制裁」屬於全球的反以色列「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions，BDS）運動，這個運動是在2005年由數個巴勒斯坦公民社會組織發起。（編輯：郭中翰）1130322