棄油轉電 挪威純電動車數量最快今年底超過汽油車

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（中央社奧斯陸2日綜合外電報導）根據路透社和分析師計算，挪威道路上的電池電動車（BEV，即純電動車）數量有望在今年年底或明年初超過汽油車，是第一個出現這種情況的國家。

路透社報導，這項轉變得益於慷慨的獎勵措施，部分原因歸功於挪威龐大的石油和天然氣財富。

儘管如此，分析師認為，挪威的純電動車數量還需要幾年時間才會超越柴油車。

擁有550萬人口的挪威計劃2025年底前成為首個停止銷售汽、柴油新車的國家。在今年初售出的新車中，有9成是純電動車。

如果更多國家仿效挪威的作法，全球石油需求的峰值可能會比預期更早到來。國際能源總署（International Energy Agency, IEA）預計，石油需求將在2030年前達到峰值，其中汽車和貨車將占石油需求25%以上。

然而，這項轉型代價不菲，挪威除了對純電動車免除向內燃機車輛徵收的稅收，還投資公共電動車充電器。

根據路透社見到的挪威公路管理局（Norwegian Public Roads Administration）數據顯示，截至3月15日為止，純電動車在挪威290萬輛車中占24.3%，而汽油車占26.9%。

這代表占比居於前列的汽油車數量超出純電動車近7萬6000輛，但這數字遠低於挪威去年售出的10萬4590輛純電動新車。

氣候變遷智庫CICERO高級研究員安德魯（Robbie Andrew）說：「如果這個趨勢在未來12個月內持續，並且考慮到純汽油車的銷量幾乎可忽略不計，那麼明年這個時候，路上的純電動車數量將超過純汽油車，甚至今年底之前就可能實現。」

安德魯提到，挪威路上行駛的柴油車比純電動車多出近37萬輛，因此純電動車數量可能需要3到4年才能超越柴油車。

智庫Zero總部設於挪威首都奧斯陸，智庫的交通研究負責人羅霍特（Ingvild Kilen Roerholt）也認為，儘管純電動車近期銷售放緩，挪威的純電動車數量今年將超越汽車。

隨著利率上升以及政府削減某些稅收優惠，挪威去年新的純電動車銷量下跌約1/4。不過根據挪威道路交通資訊委員會（Norwegian Road Federation）數據，純電動車今年1月在總銷量占比達到創紀錄的92.1%。

挪威道路交通資訊委員會最新數據顯示，這項數字今年3月為89.3%，而新車銷量相比去年同期下降49.7%。

儘管近期銷量有所下滑，羅霍特說她「非常確定」挪威今年的純電動新車銷量將突破7萬6000輛。

她還預測，挪威純電動車的數量在2029年底前可能會超越汽、柴油車總和。她說，「要達成這項目標，我們需要在2025年使新車100%實現零碳排」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130403