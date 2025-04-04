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印尼祭出新條例監督外國記者 遭批限制新聞自由

2025/4/4 20:08
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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）印尼國家警察局通過一項條例，要求外國記者在「特定地點」工作須出示警方信函，但未具體說明哪些地點。人權組織批評此舉恐限制新聞自由，法扶基金會則指條例違法，將使印尼在民主國家眼中的形象變更糟。

印尼網上最近出現一則國家警察局3月10日通過的條例，指外國人在「特定地點」工作時，須出示警方信函，但沒有具體說明是哪些區域。

印尼法扶基金會（YLBHI）指出，若沒有出示警方信函，外國記者或研究人員的所有活動都可能被視為非法行為。

時代報（Tempo）報導，印尼法扶基金會主席伊斯努（Muhamad Isnur）表示，此舉違反「新聞法」和「移民法」等現行法律，且法規與移民部門的權力重疊。

他解釋，對外國公民的監管，通常屬於移民部門的管轄範圍，這項新條例將導致行政程序複雜化。

伊斯努警告，這可能會引發國際社會對印尼人權的強烈批評，並可能限制國際社會取得資訊的管道，並將外國記者視為潛在威脅。他說：「我認為這將使印尼在民主國家的眼中的形象變得更糟。」

印尼新聞理事會（Dewan Pers）主席妮妮克（Ninik Rahayu）今天則對該條例表示遺憾。她透過書面聲明表示，「這項規定可以被解釋為對記者工作的控制與監督」。

人權觀察（Human Rights Watch）印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）則批評該條例，並指這可能將進一步限制新聞自由。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，印尼國家警察局否認有關外國記者須獲得警方信函才能工作的報導，並解釋，該條例是要保護外國人的安全。

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印尼國家警察局發言人桑迪（Sandi Nugroho）表示，新條例是「提供外國公民保護」，包括在「多衝突區域」工作的外國公民。

他補充，警方信函「並非強制性」，而是有申請才會核發。（編輯：高照芬）1140404

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