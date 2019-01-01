小巴司機推開女友 丟下乘客車停匝道跳下身亡

擔任基隆長庚醫院外聘接駁車司機的38歲張姓男子，31日深夜11時許，載著包括女友在內共7名乘客前往基隆長庚醫院途中，疑似情緒不穩將車開上國道3號匝道，把女友推開後從匝道縱身跳下，經送醫搶救後傷重不治。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月1日

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）擔任基隆長庚醫院外聘接駁車司機的38歲張姓男子，昨天深夜11時許，載著包含女友在內共7名乘客前往基隆長庚醫院途中，疑似情緒不穩將車開上國道3號匝道，把女友推開後從匝道縱身跳下，經送醫搶救後傷重不治。

警方初步調查，張男疑似情緒不穩定有輕生念頭，女友當時在車上陪伴張男，晚間11時許，張男駕駛小巴士從基隆長庚醫院情人湖院區開往基隆院區途中，行經基金一路時突然迴轉，將車開上國道3號南下匝道。

警方表示，張男曾兩度試圖下車輕生，第1次被女友攔下，但第2次開啟車門下車後，女友也跟著下車，張男一把將女友推開，車上乘客見狀雖上前幫忙但為時已晚，張男從約10層樓高的匝道縱身往下跳，墜落在棒球場旁的小公園。

警消昨天深夜11時45分獲報後立刻派員到場，救護人員抵達時張男已失去生命徵象，隨即將他送往基隆長庚醫院，經搶救後仍回天乏術。

警方表示，當時車上連同張男和女友在內共有8人，現已協助乘客先行返家，由於張男的女友受到驚嚇，將待她情緒平穩後再進一步製作筆錄，釐清確切事發經過及張男輕生原因。

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