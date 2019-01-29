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大陸師傅跨海製造私菸 海巡署查獲製菸工廠

最新更新：2019/01/29 15:51
海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，吳姓主嫌收購菸草，聘請中國大陸籍師傅製造私菸牟利，為了避免風聲走漏，吳嫌僱用的5名工作人員都是越南籍。（海巡署提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年1月29日
海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，吳姓主嫌收購菸草，聘請中國大陸籍師傅製造私菸牟利，為了避免風聲走漏，吳嫌僱用的5名工作人員都是越南籍。（海巡署提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年1月29日

（中央社記者盧太城花蓮縣29日電）海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，吳姓主嫌收購菸草，重金聘請大陸籍師傅製私菸牟利，查獲的菸草製成菸後，市價達新台幣3900萬元。

海洋委員會海巡署偵防分署花蓮查緝隊專員簡志豪今天表示，民國107年花蓮查緝隊偵辦走私案件時，發現吳姓嫌犯疑似未經許可製造私菸牟利，查緝隊於是會同東部分署第一二岸巡隊、基隆市政府財政處菸酒管理科等單位聯合偵辦。

年節將近，專案小組發現吳嫌的製菸集團最近異常出入雲林縣與嘉義縣交界一處廠房，昨天發現時機成熟，展開圍捕行動，逮捕吳姓主嫌和張姓製菸師傅，並起出約5472公斤的煙草，若製成成品約能製成39萬包，市價達3900萬元。

簡志豪表示，吳嫌無法交代這些菸草從何處購得，專案小組將進一步追查。

另外，張姓製菸師傅是吳嫌重金從大陸聘請到台灣，張嫌示範研磨機使用方式，讓專案小組人員大開眼界，為了避免風聲走漏，吳嫌僱用的5名工作人員都是越南籍。（編輯：黃世雅）1080129

海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，逮捕吳姓主嫌和中國大陸籍張姓製菸師傅，並起出約5472公斤的煙草，若製成成品約能製成39萬包，市價達新台幣3900萬元。（海巡署提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年1月29日
海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，逮捕吳姓主嫌和中國大陸籍張姓製菸師傅，並起出約5472公斤的煙草，若製成成品約能製成39萬包，市價達新台幣3900萬元。（海巡署提供）中央社記者盧太城花蓮傳真　108年1月29日
海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，吳姓主嫌收購菸草，再重金聘請中國大陸籍師傅製造私菸牟利，查獲約5472公斤的煙草，市價達新台幣3900萬元。（海巡署提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月29日
海巡署花蓮查緝隊破獲製造私菸工廠，吳姓主嫌收購菸草，再重金聘請中國大陸籍師傅製造私菸牟利，查獲約5472公斤的煙草，市價達新台幣3900萬元。（海巡署提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月29日
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