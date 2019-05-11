北市龍山國中：校區施工未挖掘到任何骨骸

台北市龍山國中校區樹木因根部有蟲害，校方日前請包商施工，但工人施工時疑發現骨骸，校方隨即通報警方處置，11日再度開挖，現場僅挖出一套衣物，將持續施工，釐清狀況。中央社記者劉建邦攝 108年5月11日

（中央社記者劉建邦台北11日電）原傳出校園樹區施工疑挖到骨骸的台北市立龍山國中，校長洪國峰今天下午出面澄清時說，會同警方、包商到場挖掘，經確認，只有幾件近代衣物和一頂舊式警帽，並無任何骨骸。

前身為中央警官學校舊址、日本軍營的龍山國中，校區內的1棵樹木日前因根部腐爛遭蟲害，校方委請工人整地施工和挖掘樹木，但今天卻傳出疑似挖掘到骨骸和日據時代衣物。

龍山國中校長洪國峰今天與警方共同在校園內開記者會，洪國峰受訪表示，因校內樹木有蟲害，4日委請包商進行施工，工人當天進行工程時，挖掘出衣物，誤以為土壤內可能藏有骨骸，隨即通報校方，校方事後也通知警方協助。

他指出，因屆臨段考和會考，校方決定上午進行開挖，確認該處有無骨骸，截至下午3時止，僅挖掘出幾件近代衣物和一頂舊式警帽，且挖掘時，警方和校方都有派員在場，經再次確認，該樹區土壤並無任何骨骸，僅是虛驚一場。（編輯：張銘坤）1080511