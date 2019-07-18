水樂園猥褻2女童 二審判男子3年10月

（中央社記者劉世怡台北18日電）潘姓男子去年8月間在北市某水樂園涉嫌強制猥褻2名國小女學童，一審判刑3年10月，他上訴主張精神鑑定不足應重新鑑定，且情堪憫恕應減刑，二審今天駁回上訴，維持原判。

潘姓男子涉嫌於去年8月間在台北市洛德城堡公館運動中心夏季水樂園，利用家長不注意之際，將幼童拖拉至布景山洞內指侵，2名幼童受害。台北地檢署偵辦後依2個強制猥褻罪嫌起訴潘男。

一審法院審理後，認為潘男雖有適應障礙症、B群人格障礙症、疑似戀童症等精神病症，但並無認知、辨識能力障礙，知道挑選落單女童下手，可見尚具現實感，可抑制自己的衝動，精神病症情形尚非嚴重，難認有特殊原因與環境致使被告犯罪，因此依2個強制猥褻罪各判有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年10月。

案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判，駁回上訴，維持3年10月徒刑，還可上訴。

二審判決指出，潘男認罪，但主張精神鑑定報告不足，要求重新鑑定，還主張自己犯罪情節輕微、情堪憫恕，應符合刑法59條給予減刑。

二審判決指出，原審的鑑定報告對潘男的身心狀況均已完整鑑定，不須重作，而情堪憫恕可否減刑部分，合議庭認為，潘男是為發洩身心壓力，選在兒童頻繁出入的遊戲場所，陸續對兩名落單女童強制猥褻，一錯再錯，並非偶一犯案，未達「情堪憫恕」情形。（編輯：李亨山）1080718