撞見情敵與女友性行為 男殺人判13年聲請再審

（中央社記者劉世怡台北10日電）謝姓男子撞見同居女友與杜姓男子發生性行為，情緒失控殺死杜男，謝男遭判刑13年確定。謝男不服聲請再審，今天出庭還押時表示「不服氣，老婆被人家強姦，我在裡面關」。

台灣高等法院今天提訊在監的謝男到庭，法官詢問聲請再審原因，但謝男回答沒有新證據，法官表示，須提出新證據足以動搖原確定判決才符合再審要件；謝男當庭將本件再審聲請撤回，並於還押時，作上述表示。

法院判決書指出，新竹縣男子謝長智民國106年8月24日晚間返回租屋處，發現同居女友與前男友杜姓男子發生性行為。謝男與杜男發生口角、互罵三字經，謝男隨手拿刀刺向杜男腹部。

謝男案發後託友人報警，員警據報前往處理，謝男自承殺人，表示願意接受法律制裁。杜男經送醫急救，仍因腹部穿刺傷造成大出血，導致出血性休克，翌日凌晨不治。同居女友警詢時說，當晚在家關燈睡覺，以為是謝男摸她而發生性行為，燈打開才發現不是謝男，當下對杜男踢打。

一審新竹地方法院依殺人罪，判處謝男有期徒刑13年；經上訴，二審高院改以義憤殺人罪判處5年10月徒刑，案經最高法院發回更審。

高院更一審審理後認為，謝男在撞見第一時間先退到屋外，之後再進屋內，當時被害人與女方性行為早已結束，不符義憤殺人罪的「當場」要件，本件應論以殺人罪，一審判決無違誤應予維持，駁回上訴，仍依殺人罪判刑13年；謝男不服提起上訴，最高法院駁回而確定。（編輯：李亨山）1090310