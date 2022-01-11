遏止酒駕 士檢核定4人不准易科罰金將坐牢

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（中央社記者蕭博文台北11日電）士林地檢署今天表示，為遏止酒駕歪風，已核定4名5年內第3次或第4次酒駕獲判6月以下徒刑的被告不准易科罰金，將通知4人到案發監執行。

士檢發布新聞稿指出，為防免酒駕肇事造成無辜民眾傷亡的憾事一再發生，即日起針對累犯酒後不能安全駕駛罪，且經法院判處6月以下有期徒刑確定者，將從嚴審查是否准予易科罰金。

士檢表示，檢察官若認為違法情節重大，准予易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序等情形時，將依法不准易科罰金並發監執行，強化再犯者對刑罰的感受度。

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新聞稿指出，有鑒於近期酒駕事件頻傳，甚且因肇事導致人命傷亡、家庭破碎，累犯者無視政府宣導，視法令如無物，不容姑息輕縱，檢察長已核定4名被告不准易科罰金。

士檢說，這4名被告5年內第3次或第4次酒駕，獲法院判刑6月以下，但審酌被告或因酒測值超過每公升0.25毫克甚多，或先前准予易服社會勞動後怠於履行，難認悛悔有據，因此將傳喚被告到案發監執行，以正法紀。（編輯：張銘坤）1110111