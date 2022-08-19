27年前職訓局科長圖利案 9度發回更審判無罪確定

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（中央社記者蕭博文台北19日電）前行政院勞工委員會職業訓練局梁姓科長被控於84年間圖利外勞仲介業者與廠商，案經多年纏訟，高院更九審今年判梁男無罪、免訴，案經最高法院駁回檢察官上訴，全案確定。

台北地檢署起訴指出，梁姓男子原為行政院勞工委員會職業訓練局科長，曾兼任職訓局國會聯絡人，常受民意代表或助理之託，就外勞申請案件，轉請承辦人依慣例「提辦」即提前辦理。

檢方指控，梁姓男子於民國83年結識從事外勞仲介的沈姓業者，2人得知外勞仲介業者或廠商，因申請外勞核准來台或展延，動輒須耗費數月至半年不等時間而不耐久候，因此萌生犯罪之意。

梁男、沈姓業者被控於84年間，利用梁男可向職訓局承辦人請託關切處理進度、配額等機會，由沈姓業者出面向其他仲介業者、廠商收取「趕件費用」、「增加名額費」等不法財物。

一審台北地方法院判梁男8年6月徒刑，沈姓業者5年6月徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判梁男、沈姓業者有罪。

案經後續上訴，最高法院九度發回更審。高院更九審今年4月間宣判，認為梁男、沈姓業者被控圖利、收賄犯行罪證不足，判決無罪；梁男另被控收受不法錢財未遂而涉及圖利未遂罪部分，因圖利未遂罪已於90年修法後刪除，諭知免訴。

檢察官不服更九審判決提起上訴，最高法院認為更九審判決並無違法之處，昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1110819