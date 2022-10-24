台3線棉被裹屍案 最高法院判徐姓主嫌16年定讞

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（中央社記者林長順台北24日電）新竹縣橫山鄉台3線109年間驚傳棉被裹屍案，新竹地院一審依加重強盜及傷害致死等罪判主嫌徐志明18年，高院二審改判16年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴指出，徐男與彭姓男子因參與詐欺案，在分配贓款產生糾紛，彭男還將徐男轎車典當獲新台幣30萬元，全數花光，讓徐男心懷怨恨。民國109年11月12日，徐男徒手毆打彭男，並持刀柄猛敲彭男頭部，其他同夥以長椅板凳等物毆打彭男，並前往彭男家中尋找財物。

隔天，徐男一夥駕車行經橫山鄉台三線，轉身要看彭男狀況，不慎失控自撞中央分隔島肇事。徐男與同夥將彭男遺體以棉被裹屍，並放置在轎車後座，棄置現場後逃逸，不久被逮。檢方於110年間依殺人與幫助殺人等罪嫌起訴徐男與5名共犯。

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新竹地方法院認定，徐男等人行為不構成殺人罪，構成傷害致死罪。依加重強盜、傷害致死及非法持有手槍罪，判徐男應執行18年，5名共犯則遭判1年4月至9年不等刑度。

台灣高等法院改依剝奪他人行動自由罪、傷害致死及非法持有手槍罪，判徐男應執行16年，4名共犯遭判1年4月至9年不等刑度，1名共犯死亡，獲公訴不受理。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1111024