連續2次酒駕被逮 前國道警察判降2級改敘

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（中央社記者林長順台北26日電）國道公路警察局邱姓前員警於110年1月間酒後駕車，被檢方緩起訴處分；邱男去年4月間再度酒駕，遇警攔檢欲逃逸被逮，被判刑2月確定。懲戒法院判決邱男降2級改敘。可上訴。

判決指出，27歲的邱男原本在國道公路警察局第三大隊服務，民國110年1月12日涉嫌酒駕，經檢察官緩起訴處分，並向公庫支付處分金新台幣l0萬元。國道警察局將邱男記1大過處分，改調第一大隊汐止分隊。

判決表示，邱男於去年4月7日休假從汐止搭乘捷運至台北市大安區與友人餐敘飲酒，深夜搭乘火車返回汐止，騎乘機車要返回住處路上遇到警方攔查，企圖衝撞逃逸，造成一名員警受傷，仍當場被逮。

警方對邱男施以酒測，呼氣酒精濃度達0.82mg/l，被移送法辦。邱男涉妨害公務、傷害部分，因受傷員警撤回告訴，檢察官予不起訴處分；邱男涉嫌公共危險案件部分，法院判刑2月，得易科罰金確定。

國道公路警察局第一大隊召開考績會，決議將邱男記2大過免職並移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為邱男的行為將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府的信譽，判決降2級改敘。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120226