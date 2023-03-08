男子涉酒駕肇事 二重疏洪道逆向撞死機車騎士

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新北市二重疏洪道8日上午發生死亡車禍，26歲李姓男子酒駕高速衝撞一名機車騎士，導致騎士傷重不治，李男被依公共危險致死罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年3月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北二重疏洪道發生死亡車禍，26歲男子酒駕逆向高速衝撞1名機車騎士，騎士送醫急救宣告不治。經酒測，肇事男子酒測值0.50mg/L，被依公共危險致死罪嫌送辦。

新北市警方以訊息說明，這起車禍發生在中午11時58分，50歲許姓男子騎機車行經疏洪五路二段左轉15號越堤道時，遭直行超車而違規逆向行駛車輛高速撞擊。

根據監視畫面，機車騎士被撞飛，由於力道猛烈，在空中翻轉數圈後落下時，又遭失控衝向路肩的肇事車輛輾過，當場已無生命徵象，經送醫急救，仍於下午1時宣告不治。

警方表示，肇事駕駛是26歲李姓男子，經酒測，酒測值達0.50mg/L，偵訊後，警方依公共危險致死罪嫌將李男移送法辦。（編輯：李錫璋）1120308