高雄男無照酒駕撞死夫妻 還教唆少年頂罪仍判8年半

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄黃姓男子無照酒駕闖紅燈，撞死機車騎士陳姓夫妻，警方到場時他卻教唆同車少年頂罪，就醫後才自白，不構成自首要件；高雄地院依酒駕致人於死罪判8年半，高雄高分院維持原判。

黃男雖在審理時抗辯自首應獲減刑，但一審高雄地方法院傳喚當時處理員警證述發現，黃男在員警到場後僅說身體不舒服要送醫，未主動告知肇事；直到員警詢問同車張姓少年才獲悉肇事者是誰，更得知黃男在員警到場時，一度要求少年主動頂替肇事駕駛。由於他在送醫後製作筆錄時才坦承犯行，法官據此認定已不符合自首要件，不予減刑。

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高雄地方法院一審依酒駕致人於死罪判處8年6個月徒刑。全案經上訴台灣高等法院高雄分院，法官認為黃男至今未與被害人家屬和解，甚至意圖教唆張姓少年頂罪，據此維持原審刑度，駁回上訴。全案仍可上訴。

一審判決指出，黃男民國110年11月13日凌晨4時許在釣蝦場喝酒後，無照駕車載張姓少年外出，沿途飆速、闖紅燈；並在5時許行經高雄市大寮區光明路三段由南往北方向、翁園路路口時，以時速約82.5公里速度闖紅燈撞上機車騎士陳姓夫妻，2人送醫後不治。黃男抽血換算呼氣酒測值達0.74毫克，轄區林園警分局依酒駕致人於死罪，將他移送高雄地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120328