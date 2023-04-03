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女愛上網友險遭騙 警破「中樂透須匯保證金」話術

2023/4/3 13:47
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（中央社記者高華謙新北3日電）新北江姓女子透過臉書交友墜入情網，對方稱可操作大樂透號碼賺彩金，後來又稱中了新台幣1500萬但須匯一筆保證金，銀行行員發現有異，與警方聯手戳破話術，保住女子積蓄。

新北市政府警察局淡水分局調查，29歲江女去年底在社群網站臉書（Facebook）認識自稱在澳門旅遊娛樂公司上班的男子，彼此相談甚歡，江女也因此陷入情網。近日男子稱可操作大樂透開獎號碼，賺取巨額彩金，且保證「絕對獲利、穩賺不賠」，江女立即匯2萬元買彩票。

不料，男網友隔天就告訴她中了1500萬元彩金，但大額彩金須匯16萬保證金，江女日前到淡水信用合作社三芝分行臨櫃匯款，行員察覺有異，急忙報警。

淡水警分局三芝分駐所警員葉仁傑、楊哲旻趕抵並了解案情後，明確地說這是「假交友」詐騙手法，並搜尋許多類似詐騙新聞，江女才驚覺遭騙。

淡水警分局呼籲，民眾遇到疑似詐騙情形，謹記阻詐3步驟「1聽、2掛、3查證」，也可透過165全民防騙網通報，或查看高風險賣場與闢謠專區查證。（編輯：張銘坤）1120403

#葉仁傑
#淡水警分局三芝分駐所
#楊哲旻
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