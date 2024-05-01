遊客怨十分瀑布階梯陡峭 新北：可多利用友善步道

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北十分瀑布被譽為台版尼加拉瀑布，不少銀髮族、輪椅族抱怨階梯陡峭難行，不利前往；新北市府觀光旅遊局今天表示，可多利用全齡化友善步道前往，將多宣導以提升利用率。

有中南部觀光旅遊團向中央社記者反映，團員多是高齡長輩，甚至有推娃娃車的父母；日前，從停車處前往十分瀑布公園，沿途地勢陡峭階梯，前往瀑布約20分鐘的路程，相當辛苦。

觀光旅遊局今天表示，基隆河主流由於河流侵蝕作用，造就斷層地形與奇巖，擁有許多瀑布與地質奇觀，尤其以垂簾型的十分瀑布最壯觀。

依交通部觀光署觀光統計資料庫，十分瀑布民國112年的遊客人次共計159萬4787人；今年1月至2月底，已達35萬4617人次。

對於遊客反映動線不便，觀旅局風景區管理科長郭恆維今天回應記者詢問表示，部分旅遊團進入十分瀑布公園，是利用私人設置動線，因地形因素，僅能運用階梯通行。

他說，市府於110年開通全齡化的友善步道，全長約400公尺，步行時間約15分鐘；如同行友人行動不方便者，可以從十分遊客中心旁進入，周邊也設有指標及導覽牌，駕車民眾還可於遊客中心周邊停車。

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對自由行或旅遊團客不清楚有友善步道供選擇，郭恆維說，會在觀光旅遊網、旅遊服務中心電子看板持續宣傳，讓身心障礙者、長輩與娃娃車族都能親近十分瀑布公園。

觀旅局指出，友善步道維持原有植物生態與地形，克服陡峭地形落差，以平緩坡道取代階梯；另外，遊客若從十分遊客中心出發，沿著四廣潭橋而行，還能將四廣潭的壺穴地質景觀、眼鏡洞瀑布美景盡收眼底。（編輯：陳仁華）1130501