亞太盃橋藝賽開打 台灣橋手登場較量

（中央社記者黃自強新加坡11日專電）第52屆亞太盃橋藝錦標賽今天開賽，各國橋手全力以赴競逐世界盃門票，其中，台灣橋手也全神貫注牌局與對手較量，即便迭遇險招，依然氣定神閒，攻防激烈。

第52屆亞太盃橋藝錦標賽今天起在怡閣酒店（York Hotel）展開10天的鬥智，其中，擁有數十年橋藝功力的各國「長青組」老將率先登場開戰。

高手過招，先禮後兵，本身也是選手的中華民國橋藝協會理事長吳清亮領軍長青（A）組，與郭傑儀、陳永弘與沈乃正，合力對決新加坡隊。長青（B）組則由鍾仁謙、林志謀、施瑞佑與鄭國寶對抗澳洲（A）組。

台灣今年由吳清亮率隊參賽 ，共派出「公開組」（OPEN）、「女子組」（LADIES）、混合組（MIXED）各一隊，「長青組」（SENIOR）兩隊參賽。

因打橋牌與先生結緣、相戀結婚的「混合組」橋手蔡博雅告訴中央社記者，台灣橋牌人口不多，有老中青三代青黃不接的困境，如果政府願意把橋藝運動納入全國競賽的正式項目，對橋藝推廣會有正面助益。

「混合組」橋手、桃園平鎮國中教師楊欣龍指出，台灣橋牌運動昔日曾有一段輝煌時期，橋牌人口衰退是當前面臨的挑戰，近年來各地橋會致力向下扎根推廣，諸多中小學相繼成立橋牌社團，盼政府也積極推廣這種「心智運動」，讓橋手在世界競賽中有表現舞台。

對於台灣女子橋手實力，蔡博雅指出，女子橋手在亞洲地區有很強的競爭力，過去幾年亞太區賽事都獲得不錯的成績，去年還在4年一度的亞洲盃擊敗長期稱霸亞洲的中國隊奪得金牌。

今年包括台灣、印尼、泰國、日本、印度、新加坡、中國與紐澳等多國橋手組團，參與第52屆亞太盃橋藝錦標賽，台灣橋手陣容堅強，「長青組」共兩隊參賽，具奪牌實力，其餘各組實力接近，難分軒輊。

值得注意的是，台灣「混合組」陣容中，與賽6名橋手多數為去年參與印尼亞運的奪牌選手，其中，楊欣龍、陸怡如是去年在印尼亞運奪下橋藝混合雙人項目的金牌，蔡博雅、范綱維則拿下橋藝混合雙人項目銀牌。其他各組尚有橋藝超級混合團體季軍選手陳瀅守、蘇皓沂、林蔭宇也參賽。

另外，這次亞太盃橋藝錦標賽也是今年9月在中國武漢舉行的世界盃資格賽，各國均全力以赴盼取得亞太區代表權。（編輯：王永志）1080611

亞太盃橋藝錦標賽，台灣由中華民國橋藝協會理事長吳清亮率隊，共派出「公開組」、「女子組」、「混合組」各一隊、「長青組」兩隊。圖為台灣與賽橋手合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月11日