巨人2連勝養樂多 陽岱鋼代守上場1打數無安打

（中央社記者楊啟芳台北10日綜合報導）日本職棒今天養樂多交手讀賣巨人的比賽，前3局巨人就攻下7分奠定勝基，終場以8比4擊退養樂多，系列戰拿下2連勝；陽岱鋼於第6局上場代守，1打數沒有敲出安打。

1局下巨人的坂本勇人先敲出陽春全壘打，先馳得點，接著丸佳浩、岡本和真都選到保送，葛瑞羅（Alex Guerrero）再敲出二壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先。

2局下小林誠司敲安打後，坂本勇人、丸佳浩獲保送形成滿壘，岡本和真敲出2打點二壘安打，大城卓三、葛瑞羅再獲保送，擠回1分，這局巨人也攻下3分。雖然3局上養樂多靠著廣岡大志敲2分砲，拉近差距，不過下個半局巨人也得1分，以7比2領先。

5局下龜井善行敲出陽春砲，巨人再添1分；7局上養樂多的青木宣親轟出2分全壘打，不過終場巨人還是以8比4擊退養樂多。勝投由巨人先發投手櫻井俊貴拿下，今天用107球主投6局，被敲6支安打，失2分。

陽岱鋼昨天僅代跑上場，今天也沒有先發，不過於第6局上場代守右外野，7局下擊出二壘飛球出局，總計1打數沒有安打，目前打擊率2成93。（編輯：張芷瑄）1080810