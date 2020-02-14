陳冠宇首次實戰2局無失分 解決鈴木誠也

（中央社記者楊啟芳台北14日電）日本職棒千葉羅德隊今天對廣島鯉魚隊的熱身賽，陳冠宇本季首次實戰，於3局下登板，總計投2局被敲1支安打，沒有失分，其中4局下演出3上3下，還解決國家隊4棒鈴木誠也。

羅德今天推出唐川侑己先發，2局下半被廣島隊的鈴木誠也敲出陽春全壘打，掉1分。陳冠宇之前在羅德對中職樂天桃猿隊的2場交流賽皆未上場，他當時表示，教練團希望給年輕人多一點機會。

陳冠宇此戰於3局下接替登板，解決1個人次之後，對野間峻祥投出保送，之後跑者成功盜上二壘，接著田中廣輔敲出右半邊安打，不過跑者在本壘前遭到觸殺，沒有掉分，最後再讓菊池涼介擊出右外野飛球出局。

4局下陳冠宇續投，演出3上3下，分別解決西川龍馬、日本武士隊第4棒鈴木誠也、長野久義。總計陳冠宇投2局，被敲出1支安打，無失分，終場廣島以3比2擊退羅德。

陳冠宇在日職效力來到第10年，去年出賽44場，拿下1勝1敗、5個中繼成功，防禦率3.63；去年11月參加世界12強棒球賽，整個系列賽都沒有失分，繳出優異表現，本季將依舊定位在長中繼的角色。（編輯：張芷瑄）1090214