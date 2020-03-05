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武漢肺炎影響體育賽事 義大利比賽無觀眾進行

最新更新：2020/03/05 10:13

（中央社羅馬4日綜合外電報導）義大利為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，政府今天下令所有主要運動賽事至4月3日前皆改為閉門比賽，不開放觀眾入場。

義大利過去兩週出現3000多起確診病例和107起死亡病例，為了因應疫情，義大利政府進而宣布這項措施。

羅馬當局今天頒布政令說：「私人或公家舉辦的各類型體育活動和賽事，可以在體育場館內閉門進行，即為沒有公眾現身的露天比賽。」

疫情影響下，義大利盃（Italian Cup）本週的準決賽將延期舉行。祖文特斯（Juventus）和AC米蘭（JAC Milan）原本要在杜林（Turin）對決；拿坡里（Napoli）與國際米蘭（Inter Milan）則原本排定在聖保羅球場（Stadio San Paolo）交鋒。

補賽日期未定，5月13日決賽有可能至少延後一週開踢。

武漢肺炎疫情導致義大利甲級足球聯賽（Serie A）賽程大亂，2週內有10場比賽延後舉行，球團和聯盟之間也因為重敲賽程而爭論不休。

這一輪擱置的6場賽事包括祖文特斯隊對上國際米蘭隊的爭冠重頭戲，預計都將改至下週進行，其餘各項賽事也都將順延一週。（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1090305

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