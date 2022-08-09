桃猿平聯盟下半季最速10勝紀錄 最終目標總冠軍

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中職樂天桃猿隊9日在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，終場以5比4拿下近期6連勝，平聯盟下半季最速10勝紀錄，選手們賽後在場中擊掌致意。中央社記者謝靜雯攝 111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）中職樂天桃猿隊氣勢擋不住，狂威8.1局失2分優質先發，林泓育開轟，率隊5比4擊敗富邦悍將、近期6連勝，平聯盟下半季最速10勝紀錄，總教練曾豪駒說這是過程，目標還是總冠軍。

中華職棒樂天桃猿隊拿下上半季冠軍，下半季搶勝氣勢依然擋不住，今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，1局靠著成晉觸身球保送、郭嚴文安打推進，林泓育二壘打送回第1分，再靠著高飛犧牲打取得2比0領先。

桃猿隊5局再起攻勢，靠著陳晨威安打、郭嚴文四壞保送，林泓育開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

林泓育今天單場4打數敲出2支安打，貢獻4分打點，個人本季第4轟出爐，上半季一度長打熄火，下半季找回打擊好手感。

桃猿隊先發投手狂威今天展現壓制力，前8局投完僅被敲出5支安打、無失分，9局有狀況被申皓瑋敲出三壘打，再被張進德敲出內野安打失1分，1人出局朱俊祥接替投球，被辛元旭敲出2分砲，其中1分要算在狂威身上，豪勁登板後援，再被悍將隊陳真打出陽春砲，但及時止血、守住勝利。

狂威今天總計用102球投8.1局已經是中職生涯最長投球局數，被敲7支安打、投出7次三振，失掉2分責失分，拿下本季第10勝、賽後獨居勝投王。

樂天桃猿隊下半季11戰打完拿下10勝，追平1997年和信鯨、2005年誠泰Cobras共同保持的下半季最速10勝紀錄。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，最速10勝只是一個過程，可以快速達成10勝是教練團、球員一起努力，但賽季最終的目標還是總冠軍。

悍將隊先發投手羅力今天投5局被敲5支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、3次四死球，失掉5分責失分，吞下本季首敗。（編輯：方沛清）1110809