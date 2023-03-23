體育署推出組合式親水體驗池 不鏽鋼材質再進化

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全台第1座不鏽鋼材質的「組合式」親水體驗池設置在新北市雙溪國小，學校教師透過遊戲方式，教導學童如何在水中憋氣。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月23日

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（中央社記者黎建忠台北23日電）體育署從民國105年起補助國民小學設置親水體驗池，推動水域安全教學。目前全台第1座不鏽鋼材質的「組合式」親水體驗池，已設置在新北市雙溪國小，提升學生親水體驗機會。

體育署統計，從105年推動至今，已有62座親水體驗池設於全台灣15個縣市共56所學校，其中61座是屬於PVC材質的收納式體驗池，目前唯一的1座不鏽鋼材質的「組合式」體驗池只有在雙溪國小。

體育署學校體育組科長張聖年在接受中央社訪問時說：「收納式體驗池雖然可以拆卸並可移動設置位置，但比較有使用耗損和水質衛生的問題，因此體育署才從108年起推出不鏽鋼材質的組合式體驗池。」

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相較於過往的PVC材質收納式體驗池，不鏽鋼材質的組合式體驗池雖不易移動，但耐用度、安全度、水質衛生上，都獲得大幅改進，整體大小約3公尺乘以7公尺乘以1.4公尺，1個造價近新台幣百萬。

張聖年說：「目前體育署的態度，就是盡量滿足申請學校的需求，主要還是給學校附近沒有游泳池等親水設備的小學，主要對象是讓小一到小四的學童們，能盡早學習水上安全以及自救等技能。」（編輯：張雅淨）1120323