帶傷咬牙吞血獲選國手 基中陳昱辰最特別生日禮

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）國立基隆高中學生陳昱辰參加拳擊錦標賽獲得第1名，將前往哈薩克打國際賽，陳昱辰這次帶傷上陣，咬牙吞血揮出每一拳取得國手資格，對他而言，是18歲生日最特別禮物。

陳昱辰參加「2024年國際青（少）年、少年暨U22拳擊錦標賽國手選拔賽」，獲得青年男子組54公斤量級第1名，教練李胤、陳昱辰站在台上開心高呼，陳昱辰將代表台灣前往哈薩克參賽。

李胤表示，陳昱辰國中時期熱愛籃球，考上基隆高中後更是喜歡嘗試不同類型運動，陳昱辰「書真的讀得不太好，但很皮、很可愛」，陳昱辰偶然看見拳擊隊練習，便跟著拳擊隊學習。

陳昱辰接觸拳擊只有7個月，就奪下全中運銅牌，這面銅牌更是基隆在全中運的第1面獎牌，展現出運動天分，卻在高二時陷入低潮，李胤形容，5名裁判中總是無法取得第3名裁判青睞，以些微差距落敗，讓陳昱辰感到挫折。

陳昱辰坦言，去年總統盃四強賽，面對曾對戰過落敗強敵，他檢討失敗原因，前一天已擬定好策略，「我覺得那場我可以贏，但沒有發揮好」最後仍敗北，讓他一度灰心，心想「為何我這麼努力」結果仍不理想，萌生放棄拳擊念頭。

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李胤除鼓勵陳昱辰「你再試試看，不到下一場不會知道結果」，也請另一名教練一同指導，陳昱辰每到假日都會到拳擊館加強練習，這次參賽期間，陳昱辰韌帶發炎帶傷上陣，他告訴李胤，「等下腎上腺素出來就不會感到痛楚，拚下去就對了」。

3月30日是陳昱辰18歲生日，在生日前夕獲選國手，陳昱辰除感謝教練栽培外，他表示，國手資格對他來說，最大意義是期盼能對基隆市拳擊發展有所助益，至於未來規劃，一定會繼續比賽，但也坦言還須思考能否一直持續下去。（編輯：張銘坤）1130321