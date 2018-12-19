陳冲腦部出血復健中 感謝關心盼給休養空間

前行政院長陳冲11月底到北醫附醫就診，有腦部出血的中風狀況，目前持續觀察、復健中。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北19日電）台北醫學大學附設醫院今天發布聲明指出，前行政院長陳冲11月底到北醫附醫就診，有腦部出血的中風狀況，目前持續觀察、復健中。

蘋果日報網站報導，陳冲輕微中風已有3週，手、腳陸續出現無力狀況，目前復健，恢復良好。

北醫附醫發布聲明指出，陳冲於11月底至北醫附醫就醫，經醫療團隊檢查，有腦部出血的狀況，目前仍持續觀察復健中。

陳冲也透過北醫附醫轉達，謝謝大家關心，也盼外界給予安靜休養的空間。

天氣變化、劇烈溫差是心血管疾病和腦中風好發期。台大醫院心臟內科主治醫師王宗道受訪時表示，血壓跟心跳問題是誘發中風危險因子。高血壓患者在冬季可能血壓控制比較困難，如果沒有驚覺、早晚都量血壓，近期門診有超過一半的患者都因血壓不穩而就醫。

有高血壓者，冬季血壓應控制在收縮壓140毫米汞柱或舒張壓90毫米汞柱以下，更積極點，應控制在130毫米汞柱或舒張壓80毫米汞柱以下。

王宗道表示，另一個危險因子是心跳，根據研究顯示，中風患者中有1/4都是心房顫動引起的心律不整導致，會讓中風風險提升到5倍以上。但心房顫動又常沒有明顯徵兆，或患者對心律不整已經習以為常，不容易警覺。

因心房顫動不易從症狀早期發現，王宗道建議，患者的自覺可透過自行量測脈搏得知，可按壓手腕大拇指下方處，觀察脈搏跳動是否規律及次數。一般來說一分鐘約跳60至100下，若有不規則跳動、忽快忽慢，就要警覺可能有心房顫動問題。

衛生福利部國民健康署也提醒，應牢記「FAST」口訣，以辨別中風4步驟，把握急性中風搶救的黃金3小時。

「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

「S」就是SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。「T」就是TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

王宗道也提醒，早晚溫差大是誘發心血管疾病和腦中風危險因子，建議穿著應保暖，採洋蔥式穿法，半夜起床如廁或清晨早起運動要格外注意保暖。（編輯：黃于）1071219