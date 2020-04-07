總統：言論自由社會 才有對假訊息的免疫力

（中央社記者葉素萍台北7日電）總統蔡英文在「言論自由日」透過臉書表示，此時此刻，全世界的人們，都在和疫病戰鬥，她相信越民主、越透明的體制，也越能帶給人們戰勝病毒的信心。

她表示，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。這就是31年前，「自由時代週刊」創辦人鄭南榕用生命給台灣人民留下的遺產。

鄭南榕1984年創辦「自由時代週刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日自焚殉道身亡，2016年12月22日由行政院宣布定為「言論自由日」。

鄭南榕基金會網站公布促進轉型正義委員會代理主任委員楊翠的專文「一方做夢的田土」表示，2017年立法院通過促轉條例，2018年5月31日國家轉型正義工程上路，台灣社會期待，2年就可以一掃歷史陰霾，成功轉身，邁向清朗未來。但一種關於「遺忘」的文化慣性，已然成為台灣社會的深沉結構，不是促轉條例所規範的短暫2年可以掃除。

她說，相關法律工具薄弱不足，政府體制有如一具龐鉅而不協調的身體，要能達到各機關都具備轉型正義的觀念，政府一體，同步前行，「我們還有漫長的道路」。（編輯：鄭雪文）1090407