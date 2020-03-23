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張文宏談中國疫情風險：境外移入與無症狀病人

最新更新：2020/03/23 14:58

（中央社台北23日電）中國傳染病學專家張文宏針對武漢肺炎表示，目前中國疫情最大的風險是境外移入。而「無症狀病人存在於人群當中」也是風險之一，但以上海為例，在發燒門診密集下，目前尚未發現這類病人。

張文宏並表示，全球武漢肺炎疫情能否控制得住，不是取決於疫情控制得最好的國家，而是取決於疫情控制得最差的國家。

澎湃新聞報導，張文宏22日晚間受訪時表示，透過2個月左右的努力，中國的疫情控制取得第一階段成效，全國多地新增病例數清零。但未來是否會受全球疫情影響而出現反覆，則取決於三大因素。

張文宏說，這三大因素，一是取決於是否會出現「出院病人肺炎復發、甚至轉為慢性帶毒」的情況；二是是否還有一些目前沒有發現的「無症狀病人存在於人群當中」；三是境外移入性風險。

針對外界最關切的「無症狀病人」，張文宏指出，這類病人一般出現在疫情高峰期，但新發病人清零的時間越長，這種無症狀帶原的情況就越少。例如上海，在發熱門診眾多的情況下，若有家庭傳播和集體患者一定會被監測到，但目前沒有發現。

張文宏認為，中國疫情當前最大的風險就是境外移入。目前要保持防疫第一階段的「勝利果實」，但此時候也必須做好的就是防止移入性病例。

他說，連續2週以上沒有本地病例發生的城市，「就意味著是安全的」。而在這樣相對安全的環境中，可以逐步展開正常的生活與工作狀態。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090323

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