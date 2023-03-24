深圳擠下上海 躍居中國工業第一大城

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（中央社台北24日電）據中國南方財經全媒體集團公眾號「南財號」今天報導，深圳躋身中國工業第一大城，因去年深圳工業增加值達人民幣（下同）1兆1300億（約新台幣5兆），首次超過上海的1兆800億。

報導說，依據各地陸續發布統計公報所披露的各產業GDP數據，2022年中國工業10強城市，其中深圳、上海、蘇州率先躋身萬億工業GDP俱樂部，其他依序為重慶、廣州、佛山、寧波、無錫、東莞、泉州。

而位居前3名的上海、深圳、蘇州向來是中國工業體量最大城市，彼此之間的競爭一直是你追我趕，按慣例上海獨占鰲頭，深圳蘇州各有所長。

沒想到因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，使得上海維持獨領風騷多年的局面被改寫，因深圳工業增加值於去年首次超越上海，而成為中國工業第一大城。

探究原因，報導指出，疫情顯然是不容低估的因素，但除此之外，深圳早期的產業佈局，最終來到了豐收時刻，因深圳深耕電子資訊產業，加上近年來新能源應用成為當代顯學，促使深圳趕上上海。

報導又指出，一個比亞迪就足以說明一切。這家總部位於深圳的企業，堪稱2022年汽車行業最大攪局者，一年賣了180多萬新能源車，超過特斯拉（Tesla）勇奪全球第一。

受此激勵，深圳頗具規模的汽車製造業增加值狂增104.5%，堪稱穩工業的最大貢獻者。

此外，深圳不只新創產業大行其道，極為傳統的石油和天然氣開採業，對於這個南方城鎮超越上海的貢獻也是不菲。

數據顯示，2022年，深圳石油和天然氣開採業比去年同期增長13.6%，遠超4.8%的工業增速，深圳本土並沒有石油資源，但中海油深圳分公司在南海東部的油田開採，部分最終計入深圳的GDP，鮮為人知。

當然，石油產業只是錦上添花，深圳的工業仍以電子資訊、裝備製造、生物醫藥等為主，這些高新製造業才是深圳的真正根基。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120324