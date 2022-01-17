文壇催生台灣文學國家園區 預定設於總爺糖廠

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台灣文學國家園區推動委員會辦公室17日在台南總爺藝文中心成立，倡導設立的台灣文學研究學者張良澤（左3）與台南市副市長趙卿惠（前右2）等人出席。中央社記者楊思瑞攝 111年1月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台灣文學研究學者張良澤倡導設立「台灣文學國家園區」構想，文壇人士提議設在台南市麻豆總爺糖廠，台南市政府協助成立推動委員會，今天在總爺藝文中心揭牌。

「台灣文學國家園區推動委員會」辦公室上午在麻豆總爺藝文中心揭牌，張良澤與台南市副市長趙卿惠、文化部次長李靜慧、立委郭國文等人到場見證。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，張良澤去年4月在台中舉辦座談會提出催生台灣文學國家園區構想，獲得超過60名關心台灣文學發展的文壇人士、專家學者響應，並提議將園區設於麻豆總爺糖廠，台南市長黃偉哲回應文學界期待，指示市府文化局積極協助成立推動委員會。

台南市文化局指出，張良澤長期致力於典藏台灣文學相關重要文獻史料，整理維護台灣作家手稿、信件及藏書，期待台灣能成立國家級文學園區，有如「文學的護國神山」，讓重要文獻史料資產得以更完整、妥善管理保存，並藉由展示及提供閱覽，讓台灣文學成為國人日常生活一部分。

張良澤致詞時表示，他曾擔任設於真理大學麻豆校區的台灣文學資料館名譽館長，但2020年底卻發生校方無預警換鎖事件，他花費畢生心血蒐集的台灣文學史料被鎖住，讓他相當傷心，因此醞釀推動台灣文學國家園區，希望透過政府的力量保存史料，避免類似狀況發生。

趙卿惠表示，文學是文化發展最重要的基本基礎，如果沒有文學，文化就難以對外宣揚，希望透過台灣文學國家園區的設立，讓台灣文學在台南生根。

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李靜慧說，文學界前輩寫出台灣人的精神，推動台灣文學國家園區有助台灣文學的推廣、保存與延續，也可讓更多年輕人願意了解、接受台灣文學，文化部將全力支持。

台南市文化局長葉澤山指出，初步規劃活化再利用麻豆總爺糖廠閒置土地及倉庫，設置台灣文學國家園區，結合總爺藝文中心，連接未來的鹽分地帶文化中心，與位於中西區的國立台灣文學館相互呼應，讓台南成為台灣文學保存典藏與發展推廣指標。（編輯：謝雅竹）1110117