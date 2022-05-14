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建蓁環境文學獎開跑 首獎獎金20萬

2022/5/14 18:03
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（中央社記者邱祖胤台北14日電）關懷環境不是口號，為鼓勵民眾以環境為主題書寫、關懷自然，建蓁環境教育基金會與網路平台「上下游副刊」舉辦建蓁環境文學獎，首獎獎金新台幣20萬元，即日起開始徵件。

根據建蓁環境教育基金會今天發布新聞稿，建蓁環境教育基金會執行長陳建蓁表示，環境教育不能等，希望透過文學獎及各種活動，埋下一顆顆友善環境的種子。

新聞稿指出，建蓁環境教育基金會於2012年由擁有80年歷史的建成機械所成立，10年來持續舉辦環境教育活動，推廣環境教育理念；2017年更支持創辦「上下游副刊」，開闢以飲食、生態、農林漁牧為關懷領域的文學園地，喚起社會大眾對環境的重視。

今年特別舉辦環境文學獎，是華人地區首見以環境為書寫主題的文學獎，書寫範圍不論是強調自然歷史事實、以哲學解釋自然，或刻畫山川荒野、溪流海洋、田園風貌與城市生態，期望盼透過環境文學書寫，開展大眾對自然、環境與文學的視野。

「上下游副刊」特別邀請作家姚若潔、黃瀚嶢、陳牖心、林楷倫撰文，示範他們心目中的環境書寫。其中，姚若潔的「昆蟲記」從一隻螢火蟲開始，挖掘自己生命歷程中關於昆蟲的記憶；黃瀚嶢「通泉草所能通往的」，細寫通泉草的身世及在台灣的足跡，以及他個人在318學運時的發現。

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陳牖心「生命中的藥草之旅」，從9歲開始打掃校園的經驗開始，書寫自己獨特的藥草觀察及在印度的神奇歷程；林楷倫「乾殼」透過帶著一個孩子探索高美溼地的筆記，反省人與環境之間的關係。

獎項包括首獎1名，獎金20萬元整；貳獎1名，獎金10萬元整；參獎1名，獎金5萬元整，佳作5名，各得獎金1萬元；全球華語創作者皆可參加。即日起開始徵件，7月31日截止。報名網址：https://reurl.cc/Xj6EA3。（編輯：陳政偉）1110514

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