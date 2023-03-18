更多編輯台推薦新聞：
中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
顧立雄：中共對台認知戰越演越烈 估大規模干預明年總統大選
首頁 / 文化

草草戲劇節 史哲：應給地方文化體驗更多資源

2023/3/18 17:15（3/18 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部長史哲（前左3）18日到嘉義縣表演藝術中心參加2023第15屆草草戲劇節活動，並參訪獨立書店攤位，翻閱書籍。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
文化部長史哲（前左3）18日到嘉義縣表演藝術中心參加2023第15屆草草戲劇節活動，並參訪獨立書店攤位，翻閱書籍。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）文化部長史哲今天到嘉義縣參加草草戲劇節並與獨立書店老闆座談，他指出，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應給予更多資源。

第15屆草草戲劇節以「回歸線」為題，分別於3月11日至3月12日、3月18日至3月19日在嘉義縣表演藝術中心園區舉辦，史哲今天下午南下至嘉義縣參觀戲劇節活動。

另外，史哲也與在草草戲劇節設攤的獨立書店老闆座談交流，瞭解經營獨立書店的難處。

史哲接受中央社記者訪問時表示，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應該給予這些活動、獨立書店更多的資源。

他指出，草草戲劇節在2月中旬於台北舉辦展前記者會，他親自到場，在開展的第3天也到場，除了表達他個人重視、力挺外，也是覺得均衡台灣城鄉文化發展已經到刻不容緩的時候。

史哲指出，他到草草戲劇節活動現場，就覺得嘉義其實比大家所想像的更有活力，「草草戲劇節一點都不草草」。

嘉義縣政府表示，草草戲劇節連續2個週末盛大開演，活動期間匯集超過50組團隊、安排200場以上演出，包含工作坊、講座、影展、書展、市集、親子共學區等，要讓所有年齡層民眾都能樂在參與戲劇節。（編輯：戴光育）1120318

文化部長史哲（後右黑衣者）18日到嘉義縣表演藝術中心參加2023第15屆草草戲劇節活動，並與現場設攤的獨立書店老闆座談交流。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
文化部長史哲（後右黑衣者）18日到嘉義縣表演藝術中心參加2023第15屆草草戲劇節活動，並與現場設攤的獨立書店老闆座談交流。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
2023第15屆草草戲劇節18日繼續在嘉義縣表演藝術中心展開，文化部長史哲（左3）到場參觀並與工作人員合影，他指出，在非都會化的地區，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應該給予這些活動、獨立書店更多資源。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
2023第15屆草草戲劇節18日繼續在嘉義縣表演藝術中心展開，文化部長史哲（左3）到場參觀並與工作人員合影，他指出，在非都會化的地區，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應該給予這些活動、獨立書店更多資源。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
#史哲
#嘉義縣
#文化部長
史哲
文策院新任董事長交接 史哲期許壯大台灣文化內容王船建造修復保存者陳金龍辭世 文化部頒旌揚狀
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族