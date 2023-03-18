草草戲劇節 史哲：應給地方文化體驗更多資源
2023/3/18 17:15（3/18 17:21 更新）
文化部長史哲（前左3）18日到嘉義縣表演藝術中心參加2023第15屆草草戲劇節活動，並參訪獨立書店攤位，翻閱書籍。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）文化部長史哲今天到嘉義縣參加草草戲劇節並與獨立書店老闆座談，他指出，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應給予更多資源。
第15屆草草戲劇節以「回歸線」為題，分別於3月11日至3月12日、3月18日至3月19日在嘉義縣表演藝術中心園區舉辦，史哲今天下午南下至嘉義縣參觀戲劇節活動。
另外，史哲也與在草草戲劇節設攤的獨立書店老闆座談交流，瞭解經營獨立書店的難處。
史哲接受中央社記者訪問時表示，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應該給予這些活動、獨立書店更多的資源。
他指出，草草戲劇節在2月中旬於台北舉辦展前記者會，他親自到場，在開展的第3天也到場，除了表達他個人重視、力挺外，也是覺得均衡台灣城鄉文化發展已經到刻不容緩的時候。
史哲指出，他到草草戲劇節活動現場，就覺得嘉義其實比大家所想像的更有活力，「草草戲劇節一點都不草草」。
嘉義縣政府表示，草草戲劇節連續2個週末盛大開演，活動期間匯集超過50組團隊、安排200場以上演出，包含工作坊、講座、影展、書展、市集、親子共學區等，要讓所有年齡層民眾都能樂在參與戲劇節。（編輯：戴光育）1120318
文化部長史哲（後右黑衣者）18日到嘉義縣表演藝術中心參加2023第15屆草草戲劇節活動，並與現場設攤的獨立書店老闆座談交流。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
2023第15屆草草戲劇節18日繼續在嘉義縣表演藝術中心展開，文化部長史哲（左3）到場參觀並與工作人員合影，他指出，在非都會化的地區，不管是草草戲劇節、文化中心或是獨立書店，都扮演著地方文化體驗的點，中央應該給予這些活動、獨立書店更多資源。中央社記者蔡智明攝 112年3月18日
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