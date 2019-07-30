台灣大：盼5G三共 要用合理價位競標主流頻段

台灣大哥大總經理林之晨30日宣布「5G超盟」成軍，現場示範可分析棒球揮擊姿勢並提供改進建議的智慧應用。中央社記者吳家豪攝 108年7月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）5G將在年底釋照，台灣大哥大總經理林之晨今天說，希望以合理價位，在主流頻段3.5GHz標滿100MHz，也希望主管機關能出面鼓勵所有業者共頻、共網、共建。

台灣大今天在新莊棒球場舉辦「5G超盟」誓師大會，林之晨會後受訪表示，台灣大對於5G釋照有2個期待，第一是在合理價位上，希望在主流頻段3.5GHz標滿100MHz頻寬。

媒體追問何謂「合理價位」，林之晨回應，台灣大內部有設定一個合理價位，如果不合理的話，也可能不會標滿100MHz；台灣大目前還在努力做財務預測，由於這會影響競標的策略，具體金額不對外公布。

林之晨進一步指出，台灣大對5G釋照的第二個期待，是希望主管機關能出面鼓勵所有業者「三共」，也就是共頻、共網、共建。這並非是單一業者想要節省成本，而是呼籲從國家角度去思考土地、電力等資源需不需要重複投資。然而根據目前國家通訊傳播委員會（NCC）制定的遊戲規則，並不鼓勵業者共頻、共網、共建。

據他推估，如果台灣大拿到5G執照，最快預計半年內開台，如果要做到讓用戶有感，每座基地台需要投資約新台幣500萬到1000萬元，總數上看數千台。

談到台灣大哥大未來5G發展方向，林之晨認為，重點會是應用服務，將攜手近百家合作夥伴和新創團隊，一起發展出在5G時代能真正改變人們生活、讓人們覺得生活更便利且更智慧的相關應用。（編輯：鄭雪文）1080730