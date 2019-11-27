蘋概三王走揚 台股盤中重返11600點

（中央社記者潘智義台北27日電）台股昨天最後一盤摜壓指數漲勢，台北股市今天順勢反彈，以平高盤開出後，迅速突破11600點整數關卡。法人指出，因指數變化空間不大，短線恐難脫震盪整理格局。

11時45分，加權指數來到11620.34點，上漲43.52點，成交值新台幣710.35億元，8大類股全面上漲。

蘋概三王晶圓代工龍頭台積電盤中來到309.5元，上漲0.81%。股王大立光來到4480元，上漲1.01%。鴻海來到90.3元，上漲0.44%。

網通廠智邦盤中來到163元，下跌4.11%，大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎來到544元，下跌2.33%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，MSCI調降台股權重造成昨天尾盤指數摜壓，雖然今天帶壓反彈，但資金量能卻嫌不足，若資金未持續流入，無法達到月均量1300億元水準，恐怕在缺乏明確方向的狀況下，短線台股將持續震盪整理。

蔡明翰指出，台股現階段觀察指標包括新台幣能否轉強，若能有效升過月線30.46兌1美元，代表新台幣休息兩週只是漲多暫歇，台股資金行情並未結束；另一指標就是台股成交量能否補量放大，回到月均量1300億元之上。

他認為，台股仍須依賴資金行情，吸引外資偏多，才能重新再創29年新高，短線方向不明確，漲跌空間都不大，就算有利多也不宜追高，應待拉回再買，即買黑不買紅。（編輯：趙蔚蘭）1081127