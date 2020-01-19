拚綠能發電 崑鼎青埔機廠太陽能電廠年中商轉

（中央社記者潘智義台北19日電）配合政府綠能發電政策，中鼎集團旗下崑鼎投資控股公司表示，在國內已投資超過50座太陽能電廠，預計今年6月完工的青埔機廠太陽能電廠商轉後，年發電再增378萬度。

崑鼎指出，興建太陽能電廠主要爭取標的為政府標案，專案營運期長達20年，與政府機關合作不會有半途解約風險，可以確保投資回收無虞。憑藉豐富電廠評估、電業執照申設經驗，崑鼎除在國內已投資太陽能電廠，在美國紐澤西州也有1座大型太陽能電廠。

針對2019年11月取得青埔機廠太陽能電廠的投資開發權利，崑鼎預估今年6月完工，並將成為桃園最大規模的公有房舍太陽能電廠。

另外，中國大陸太陽能產業上游多晶矽晶圓廠採低價競爭策略，為避免價格戰，台灣太陽能產業只能往下游的太陽能電廠發展，目前台灣太陽能發電以屋頂型太陽能電廠居多，但也有地面型、水上型太陽能電廠。

崑鼎投資太陽能電廠以屋頂型電廠居多，但也投資地面型電廠，並有案場同時包含屋頂型及地面型，例如台灣港務公司港區屋頂、停車棚太陽能電廠。

說到地面型太陽能電廠主要代表實績，崑鼎指出，多為掩埋場土地活化再利用，主要坐落於台南、花蓮、嘉義等地，屋頂型案廠則以高鐵及捷運等軌道系統與高雄港為大宗，遍布台灣北、中、南各地。

崑鼎在近期完工的太陽能電廠，包含台北市最大規模的太陽能電廠台北捷運公司北投機廠，全台淨水池最大太陽能電廠長興淨水廠。同時有桃園捷運公司青埔機廠，及7大商港區專案也積極推動興建中，崑鼎將成為全台唯一在7大商港區，同時建置太陽能電廠的廠商。（編輯：趙蔚蘭）1090119