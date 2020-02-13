美股創新高 法人：台股有望挑戰月線

（中央社記者張建中台北13日電）美股持續攀高，3大指數均創下歷史新高，法人看好，台股可望同步走揚，有機會挑戰11806點月線關卡。

武漢肺炎疫情持續延燒，不過，投資人有信心不會危及全球經濟，激勵美股勁揚，道瓊工業指數大漲275.08點，漲幅0.94%，收在29551.42點；標準普爾500指數漲21.7點，漲幅0.65%，收在3379.45點。

那斯達克指數漲87.019點，漲幅0.9%，收在9725.961點。台積電美國存託憑證（ADR）漲0.97美元，漲幅1.65%，收在59.63美元。

國內外產業訊息方面，世界行動通訊大會（MWC）主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）聲明，因武漢肺炎疫情引發全球關注，決定取消今年度的MWC活動。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

超商龍頭統一超1月受惠年節效應，合併營收新台幣227.05億元，較去年同期增加8.51%，並創下歷史新高紀錄。

測試介面廠中華精測去年全年稅後淨利6.25億元，年減12.7%，每股純益19.07元，董事會通過每股配發現金股利10元。

穩懋去年大賺一個股本，並看好2020年持續成長，認為5G、基礎建設及光電元件是重要成長動能，只是第1季因淡季效應影響，營收將季減約11%至13%。

台泥集團旗下碳黑廠國際中橡宣布，認列子公司「治療龐貝氏症之方法」歐洲專利權13.9億元權利金收入（去年已提列減損金額7.5億元），若2月底到期仍無法收到，將全數提列減損。（編輯：鄭雪文）1090213