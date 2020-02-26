美股連兩天大跌 台股連動程度受矚目

（中央社記者潘智義台北26日電）武漢肺炎疫情延燒，雖然台股昨天開低收小紅，未受美股大跌逾千點影響，但美股道瓊工業指數今天又大跌879.44點，台股是否連動受到市場關注。

台股昨天收在11540.23點，上漲5.36點，成交值新台幣1538.15億元。三大法人合計賣超111.2億元，其中自營商買超6.03億元、投信賣超4.39億元、外資及陸資賣超112.84億元，連兩天大額賣超。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，台股昨天雖遇到美股重挫逾千點，開盤跳空大跌仍收小紅，主因前一交易日台股已領先下跌，但美股再大跌879.44點，台股難免還是會受影響，畢竟現階段盤整，還是要看美股臉色，並跟著疫情消息走。

陳冠升認為，近期許多本益比較低及成長型的個股，若有因利空再回測前兩次低點的股價，不管破不破前低，應該是短線不錯的投資點，包含印刷電路板（PCB）、銅箔基板（CCL）、記憶體、面板股，以及中長線成長趨勢性產業，5G加人工智慧（AI）與雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟受惠股。

今天上市櫃公司動態方面，被動元件廠國巨舉行股東臨時會、合晶股東臨時會、光寶科舉行法人說明會。（編輯：鄭雪文）1090226