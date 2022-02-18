台積電早盤下挫9元 市值縮水2333億元
2022/2/18 09:30（2/18 09:42 更新）
台積電18日股價走低，早盤達新台幣636元，下跌9元，市值縮水2333億元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹18日電）美股重挫，道瓊工業指數下跌1.78%，費城半導體指數下跌3.74%。台積電今天股價同步走低，早盤達新台幣636元，下跌9元，市值縮水2333億元。
受烏克蘭危機加劇影響，美股全面下挫，道瓊工業指數下跌622.24點，跌幅1.78%；那斯達克指數重挫407.37點，跌幅2.88%；費城半導體指數大跌133.09點，跌幅3.74%。
台積電美國存託憑證（ADR）收在119.76美元，下跌3.84美元，跌幅約3.11%。台積電（2330）早盤股價一度達新台幣636元，下挫9元，市值縮水2333億元，滑落至16.49兆元，影響大盤指數約75點。
受惠5G滲透率提升，加上5G旗艦晶片天璣9000出貨，台積電的大客戶聯發科今年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收估約1312億元至1415億元，季增2%至10%。
台積電第1季營運表現也將同步淡季不淡，季營收將約166億美元至172億美元，將季增7.4%，續創歷史新高。此外，高通（Qualcomm）傳出新一代5G晶片也將轉由台積電代工生產，將為台積電注入成長動能。（編輯：楊凱翔）1110218
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