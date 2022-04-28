臉書財報佳股價飆助攻 美股開盤上揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約28日綜合外電報導）受到社群媒體巨擘臉書（Facebook）等企業財報表現優異激勵，美國股市擺脫近期低迷行情，今天開盤上漲，未受美國經濟成長意外不如預期消息打擊。

法新社報導，臉書母公司Meta公布財報優於預期，使得投資人對於臉書的憂慮緩和，包括在對手TikTok競爭下的損傷程度，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制鬆綁帶來的影響。Meta股價開盤應聲大漲15%。

不過，包括開拓重工（Caterpillar）和美國生技大廠安進（Amgen）等若干美國企業財報令人失望，兩者股價開盤應聲下跌。

今天開盤後約15分鐘，道瓊工業指數上漲0.4%，報33419.39點。

標普500指數上揚0.7%，報4214.89點。

那斯達克指數揚升1.0%，報15741.82點。

美國政府今天公布，第一季國內生產毛額（GDP）年化成長率為-1.4%，不如分析師預估的小幅正成長。歸咎於COVID-19的Omircon變異株疫情及美國政府支出減少，導致消費者和企業受到衝擊。（譯者：張正芊）1110428