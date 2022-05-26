國發會：不敢肯定經濟成長率保4 但會努力接近4

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（中央社記者賴于榛台北26日電）受到俄烏戰爭、通膨壓力等影響，各界關注台灣今年經濟成長率是否還能保4。國發會主委龔明鑫今天指出，不敢肯定能保4，但會努力接近4%。

行政院會今天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，龔明鑫出席政院會後記者會說明相關措施與振興考量。

有關措施對經濟成長率的幫助，龔明鑫表示，俄烏戰爭仍持續，導致國際間原物料、糧食作物價格上漲，估計美國6、7月還可能升息，加上中國因供應鏈因素經濟可能下滑，種種情勢對世界都是挑戰。

龔明鑫說，主計總處5月底將對台灣今年經濟成長率會有最新的估算，目前能否保4不敢肯定，但會努力接近4%。

國發會上週曾在政院會後記者會表示，國外機構預估台灣今年經濟成長率落在3.2%至4.42%之間，但還是要等主計總處5月底最新預估數字出來後，才會比較明朗。（編輯：郭無患）1110526