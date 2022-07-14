財部：上半年查獲1368萬包私菸 量增25%市值逾8億

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部國庫署公布今年截至6月底查緝私劣菸品成果，經中央及地方查緝機關積極協助查緝，共計查獲違法菸品1368萬7177包，市價約新台幣8.37億元，與去年同期比較，查獲量增加278萬1032包、成長25.5%。

財政部國庫署今天召開例行記者會表示，今年自4月間起，國內COVID-19疫情轉趨嚴峻，但查緝機關仍秉持維護國家稅收及市場秩序的宗旨，戮力查緝，上半年私菸查獲數量仍有成長，且成果良好。

國庫署分析上半年查獲違法案件指出，案件仍以走私私菸為主，其中大宗查獲案件計有4件，查獲私菸約962萬包，占總查獲量70.3%；另外，查緝機關也查獲16件、約223萬包地下菸廠產製私菸案件，占總查獲量16.3%，有效防堵不法菸品流入市面，保障國民健康。

國庫署指出，為精進私菸查緝效能，財政部民國105年10月20日訂定「查緝走私菸品精進執行方案」，統合邊境及市面查緝機關人力及資源，加強查緝，並針對變異新型走私態樣，採取滾動檢討方式因應，至今已7度檢討精進防杜措施。

國庫署表示，未來仍將持續統合各查緝機關量能，加強查緝以維護市場秩序及國家稅收。

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國庫署重申，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中，產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰；輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、1000萬元以下罰金。

國庫署提醒不法業者切勿心存僥倖，並呼籲民眾切勿購買來路不明或售價顯不合理的菸品，以免危害身體健康，並鼓勵檢舉，檢舉人獎勵金每案最高額可達600萬元，希望透過全民共同合作，打擊不法，以維護大眾權益。（編輯：楊凱翔）1110714（吸菸有害身體健康）