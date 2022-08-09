新台幣量縮微升收29.99元 持續守住2字頭

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（中央社記者蘇思云台北9日電）台北股匯市今天皆震盪整理，新台幣盤中持續測試30元關卡，在出口商跟央行調節力道下守住2字頭，新台幣兌美元今天收盤收29.99元，升0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額11.095億美元。

美國即將公布消費者物價指數（CPI）數據，牽動9月美國聯準會（Fed）升息腳步，市場觀望氣氛濃厚。台股今天持續量縮震盪整理，盤中最低下測到14905.23點，台股終場收在15050.28點，小漲29.87點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超12.14億元。

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外匯交易員表示，外資小幅匯出，盤中再度測試30元關卡，出口商有進場拋匯，央行也持續調節，不希望新台幣太快貶破30元關卡，新台幣今天貶轉升作收；新台幣兌美元今天開盤價為30.010元，最高29.986元、最低30.033元，最後收29.99元，小升0.6分。

外匯交易員表示，美國即將公布CPI數據，市場相對觀望，新台幣短期仍會持續偏弱整理，後續仍要持續關注外資領到股利後的動向與央行態度而定。（編輯：林興盟）1110809