類股快速輪動 台股由紅翻黑

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台股17日開平後穩步走高，一度蓄勢挑戰15500點，隨後在短多賣壓下，10點過後指數一陣急殺翻黑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股在類股輪動下延續多頭氣勢，今天航運股扮演人氣指標，台股開平後穩步走高，一度蓄勢挑戰15500點，隨後在短多賣壓下，10點過後指數一陣急殺翻黑。

截至10時30分，加權股價指數下跌21.02點、為15399點，成交值新台幣1042億元，台積電ADR下跌1.77%，壓抑台積電今天表現，類股快速輪動，由貨櫃三雄揚帆撐盤，長榮回測月線97元後翻轉向上，匯集台股人氣不致潰散。

投顧業者表示，美國近期公布的物價指數顯示通膨見頂，減緩市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）加速升息的擔憂，市場等待即將發布聯準會會議紀要；沃爾瑪（Walmart）第2季財報營收、獲利皆優於預期，帶動零售股漲勢，但美債殖利率走揚，晶片股回檔，台股連續兩日站上季線，技術面偏多，預估短期仍呈高檔震盪走勢。

分析師指出，台股自低點13928點以來已上漲逾1500點，三大法人中僅投信持續加碼，外資似無回頭跡象，今天是台指期結算，尾盤震盪恐加劇，若結算後外資歸隊，對台股後市有正面助益。（編輯：張均懋）1110817