複委託開戶數突破350萬 集保徵才鎖定市場需求

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（中央社記者潘智義台北26日電）證券商公會統計，台灣複委託開戶數突破350萬戶大關，累計成交新台幣2.2兆元。集保今天宣布，將與證交所合作，建置複委託保管服務平台，並徵求複委託業務規劃人員4至5人。

台灣集中保管結算所發布新聞稿指出，身為台灣資本市場唯一的後台，近年積極推動數位轉型，持續擴大服務範疇，強化各項系統功能，下半年更規劃國外複委託保管服務、持續擴展基金業務、精進大數據平台與強化資安韌性，即日起擴大引才，招募6個職類人員共16至20名，其中包括複委託業務人員。

集保結算所說明，規劃「複委託保管服務平台」，將以集保結算所名義於外國保管銀行開立帳戶，將海外投資部位納入管理，再搭配證券交易所的「聯合徵信平台」和「風控監理資訊平台」，將充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效，加速提供資本市場更完善的服務。

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另外，配合金管會資本市場藍圖政策，集保結算所正建置「境內基金集中清算平台」，推動國內基金市場結算交割機制邁向標準化、自動化的服務模式，將藉由大數據分析，讓主管機關即時充分掌握市場動態，有效兼顧業務發展與風險管理，同時保護投資人權益，促進基金整體市場的發展。

集保結算所強調，近10年每年持續招募人才，今年初報名創下新高，超過2500名年輕菁英應徵，報名人數與網路聲量快速成長，皆與集保結算所數位轉型深獲市場肯定密切相關。轉型成功的因素，包括前瞻的企業願景、資訊系統的升級，更重要是大量外部專業人才的引進。（編輯：林興盟）1110926