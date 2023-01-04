萬海攻蔬果運銷 直送台灣芭樂到美國可售率近100%

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（中央社記者賴言曦台北4日電）萬海航運積極耕耘國際蔬果運銷商機，近期成功出口一櫃台灣芭樂到美國洛杉磯，開櫃後不但符合美國檢疫要求，可售率更接近100%。

台灣芭樂2019年起就能賣到美國，但由於兩地航程超過20天，且芭樂是熱帶水果，若要符合連續17天溫度低於1度以下的檢疫條件，芭樂就容易出現寒害，影響可售率。

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萬海今天透過新聞稿表示，萬海與行政院農業委員會、農業科技研究院、中興大學園藝系合作，實際出口一櫃使用精準控溫技術的40呎溫控貨櫃，將台灣芭樂運送到美國洛杉磯，成功在去年12月底送達，經美國農業部檢疫合格，已銷往當地各通路。

萬海表示，雖然萬海不是台灣首家可提供跨國運送芭樂服務的業者，但這次利用產官學合作建立保鮮流程，不僅順利將台灣芭樂運送到美國，可售率更接近100%，獲客戶認證品質是最成功的，也讓台灣外銷水果的經驗與能力邁進一大步。（編輯：趙蔚蘭）1120104