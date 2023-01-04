更多編輯台推薦新聞：
北一女舉國旗加州迪士尼演出 台灣遊客驚喜衝出紀念品店喊加油
生活

北一女舉國旗加州迪士尼演出 台灣遊客驚喜衝出紀念品店喊加油

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春節後首度普發現金 15年來政府提振消費信心措施一次看
首頁 / 產經

萬海攻蔬果運銷 直送台灣芭樂到美國可售率近100%

2023/1/4 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北4日電）萬海航運積極耕耘國際蔬果運銷商機，近期成功出口一櫃台灣芭樂到美國洛杉磯，開櫃後不但符合美國檢疫要求，可售率更接近100%。

台灣芭樂2019年起就能賣到美國，但由於兩地航程超過20天，且芭樂是熱帶水果，若要符合連續17天溫度低於1度以下的檢疫條件，芭樂就容易出現寒害，影響可售率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

萬海今天透過新聞稿表示，萬海與行政院農業委員會、農業科技研究院、中興大學園藝系合作，實際出口一櫃使用精準控溫技術的40呎溫控貨櫃，將台灣芭樂運送到美國洛杉磯，成功在去年12月底送達，經美國農業部檢疫合格，已銷往當地各通路。

萬海表示，雖然萬海不是台灣首家可提供跨國運送芭樂服務的業者，但這次利用產官學合作建立保鮮流程，不僅順利將台灣芭樂運送到美國，可售率更接近100%，獲客戶認證品質是最成功的，也讓台灣外銷水果的經驗與能力邁進一大步。（編輯：趙蔚蘭）1120104

#萬海
#台灣
#美國
萬海
萬海法說前重聚人氣 長榮、陽明股價同樂 國際運價不振 貨櫃三雄11月營收同步月減逾1成
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族