台股開盤跌87.86點

首頁 / 證券台股開盤跌87.86點2023/2/6 09:06請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北6日電）台北股市今天開盤跌87.86點，加權股價指數為15514.8點，成交金額新台幣35.59億元。1120206#台北市聚焦新聞星雲法師97歲圓寂 開創佛光山、一生致力推動人間佛教蕭青陽歷經18年等待 攜手女兒蕭君恬奪葛萊美獎圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛中研院士朱雲漢67歲辭世 曾3度獲國科會傑出研究獎7成法國人反年金改革 寵壞的孩子或社會分配主義捍衛者？早安世界》鋒面今通過全台有雨 北部東北部留意較大雨勢佛光山星雲法師97歲辭世 晚年深受疾病所苦美專家分析：中國藉偵察氣球秀實力或破壞布林肯出訪美官員揭中國間諜氣球遍布5大洲 有收集艙偵察設備美本土與周邊發現2顆中國間諜氣球 傳附近還有1顆鋒面6日通過全台有雨 北部東北部留意較大雨勢沈伯洋揭中共認知戰手段 捐錢操縱網紅影響輿論佛光山星雲法師辭世 享耆壽97歲美擴大菲律賓軍事建設 最大聯合演習4月登場傳美擬在日本部署中程飛彈 加強嚇阻中國台灣燈會登場 蔡總統：台灣做好準備歡迎世界旅客中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。